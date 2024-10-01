AP: Байден может разрешить Украине бить вглубь России западным оружием после выборов США

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Американский президент Джо Байден после выборов может разрешить Украине бить западным оружием вглубь территории России, передает Associated Press со ссылкой на источник.

По информации агентства, сейчас Байден слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение до выборов.

Владимир Путин уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по России будет означать войну с НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.

При этом разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории России США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, в свою очередь, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Между тем представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары своим оружием вглубь России без разрешения США. Киев, по его мнению, имеет в распоряжении много собственных боевых комплексов.