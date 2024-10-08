Лавров: ответные меры уже будут действовать, если Киеву дадут добро на удары вглубь России

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Если Запад разрешит украинским военным наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет, то ответные меры российской стороны уже будут действовать. Об этом предупредил глава МИД Сергей Лавров в комментарии Первому каналу.

"Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент РФ Владимир Путин сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято", – напомнил министр.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары по территории России без разрешения США. Однако он указал на то, что для этого власти Киева должны использовать оружие, которое выпускают сами.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал , что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине.

