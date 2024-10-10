Рябков заявил, что ограничения США на удары по РФ ВСУ не меняют оценку ситуации Москвой

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Заявление Пентагона о том, что США не дали согласия на удары вглубь России ВСУ, не изменили оценку ситуации Москвой. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет "Интерфакс".

Дипломат напомнил, что политика Вашингтона потакает самым разрушительным замыслам и фантазиям Киева и стоит в основе кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом.

"Нам нужны не какие-то сигналы, а реальные свидетельства того, что приходит понимание и бесперспективности курса на безоглядную поддержку киевских клиентов и тех опасностей, которые обостряются в условиях, когда данный курс не пересматривается", – заявил Рябков.

Свое решение по поводу не снятия ограничений на дальние удары ВСУ западными ракетами в Вашингтоне объяснили риском неизбежной эскалации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Киев готов прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности от США и вхождение в Евросоюз без признания новых территорий РФ. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не получала никаких сигналов по этому поводу.