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10 октября, 13:02

Политика

Песков заявил, что Москва не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня

Фото: kremlin.ru

Москва не получала никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о якобы готовности Киева к прекращению огня в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Официальный представитель Кремля отметил, что никто не предпринимает каких-либо действий по украинскому урегулированию.

"Сейчас много рассуждений, много схоластики на этот счет в СМИ. По-прежнему каких-либо действий на этот счет никто не предпринимает", – сказал Песков.

Ранее западные СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский хочет завершить кризис уже в 2025 году. В ближайшие 3 месяца, октябрь, ноябрь и декабрь, по его задумке, у сторон есть шанс продвинуться к "миру и прочной стабильности".

Позже журналисты сообщили, что Киев готов прекратить огонь в обмен на гарантии безопасности от США и вхождение в Евросоюз без признания новых территорий РФ.

В свою очередь, в российском МИД подчеркнули, что РФ более 10 лет пыталась и пытается погасить украинский конфликт, но каждый раз, когда все договоренности уже есть на бумаге, Киев делает обратные шаги.

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