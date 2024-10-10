Песков назвал уткой утверждения об участии военных КНДР в СВО

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Сообщения об участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции являются информационной уткой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так Песков отреагировал на предположение министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хена, что Северная Корея может направить своих солдат, которые находятся на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину для оказания поддержки России.

Глава южнокорейского Минобороны подчеркнул, что Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в середине июня 2024 года, когда Владимир Путин приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой. По мнению министра, этот документ похож на заключение военного союза.

