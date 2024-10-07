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Россия более 10 лет пытается погасить украинский конфликт, но каждый раз Киев делает обратные шаги, когда все договоренности уже зафиксированы на бумаге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с изданием Newsweek.

"Это относится к соглашению февраля 2014 года, которое оппозиция при поддержке США растоптала, совершив госпереворот", – цитирует его сайт МИД, на котором опубликовано интервью.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, насколько реально достигнуть военного или дипломатического урегулирования кризиса. Лавров напомнил, что в 2015 году были заключены Минские договоренности, которые саботировались с самого начала, а потом подписавшие их лидеры Запада хвалились, что и не думали их выполнять.



Ранее офис президента Украины назвал бредом информацию о возможной уступке территорий России в обмен на вступление в НАТО. До этого западные СМИ рассказывали, что план, по которому Киев отдаст свои территории взамен на вступление в НАТО, якобы уже обсуждается Западом.

