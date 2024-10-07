Conversation: Байден придумал новый план по Украине перед уходом с должности

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Президент США Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине и представит его перед тем, как покинет свой пост. Об этом сообщает издание Conversation.

В статье отмечается, что Байден хочет оставить после себя наследие, чтобы прогресс в поддержке Украины стал его "последней победой".

"Он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину", – указано в сообщении.

Отмечается, что президент США хочет показать, что Киев остается главным приоритетом для Вашингтона. Он также хочет не допустить прекращения американской поддержки в случае прихода Дональда Трампа к власти и продолжает работать над выделением военной помощи Украине.

Байден ранее объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды.

Президент США при этом поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства до конца срока его полномочий. Также Киеву выделят 5,5 миллиарда долларов из тех средств, которые ранее одобрил конгресс США.