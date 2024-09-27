Байден подписал законопроект о временном финансировании властей США до 20 декабря

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Американский президент Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который предусматривает продление финансирования правительства США, до 20 декабря. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Действие нынешнего бюджета должно было истечь 30 сентября, одновременно с завершением 2024-го финансового года в США. Указанный законопроект продляет ассигнования федеральным ведомствам до 20 декабря этого года для продолжения реализации проектов и деятельности властей США.

Накануне Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды.

Президент США поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства до конца срока его полномочий. Также Киеву выделят 5,5 миллиарда долларов из тех средств, которые ранее одобрил конгресс Соединенных Штатов.