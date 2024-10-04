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Киев занимается обучением на территории Сирии боевиков из "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация запрещена в РФ) в координации с США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье "ООН: вновь быть центром для согласования действий наций", текст которой размещен на сайте министерства.

Лавров отметил, что Украина в координации с американцами обучает террористов новым технологиям производства БПЛА для того, чтобы использовать их в боевых действиях против ВС России в Сирийской Арабской Республике.

По словам министра, Запад продолжает наносить удары по территории Сирии, вдохновляя киевский режим на "аналогичную террористическую активность в российских регионах", когда удары наносятся по мирным жителям, а также по гражданской инфраструктуре.

Ранее СВР заявила, что западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения сирийской армией и военнослужащими России химического оружия в Сирии. По данным ведомства, провокация готовится спецслужбами стран НАТО и Украины совместно с террористическими организациями, которые орудуют в сирийской провинции Идлиб.

Цель подобной инсценировки заключается в развертывании кампании по дискредитации Сирии и России в ООН и Организации по запрещению химоружия, уточнила служба.