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В провинцию Идлиб прибыли 250 инструкторов ВСУ для обучения боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической организацией в России и запрещена) производству беспилотников. Об этом со ссылкой на источник в Сирии сообщает РИА Новости.

"Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек. Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинские эксперты обучают террористов производству дронов и их модернизации. В обмен на помощь, по его словам, Киев потребовал от террористов отряд боевиков.

Тем временем российским специалистам удалось выявить уже более 4 тысяч наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ряду из них следователи уже завершили заочные расследования. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник добавлял, что все боевики понесут ответственность за свои преступления.

