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Украинские власти провели переговоры с террористами из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация) из Сирии, чтобы привлечь их к операциям против РФ. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на источники турецкой Aydınlık.

По словам журналистов, Киев активно сотрудничал с Рабочей партией Курдистана, якобы обсуждая тайные операции против Вооруженных сил России в Сирии. Также Украина связалась с террористами, которые ранее оккупировали Идлиб, уверены собеседники издания.

Встреча представителей Киева и сирийских террористов, пишет СМИ, прошла 18 июня. Так, Украина якобы предложила им освободить несколько антироссийских боевиков, воевавших в рядах другой запрещенной в РФ террористической организации, в обмен на поставку им 75 БПЛА и предоставление в свое распоряжение боевиков.



"Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики чужого флага", – написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Проблема гораздо больше, поэтому "Банковая", киевский офис президента Украины Владимира Зеленского, уже сама стала международной террористической группировкой, заключила Захарова.

Тем временем российским специалистам удалось выявить уже более 4 тысяч наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ряду из них следователи уже завершили заочные расследования. Посол Родион Мирошник добавлял, что все боевики понесут ответственность за свои преступления.

