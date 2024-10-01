СВР заявила, что Запад и Украина готовят инсценировку применения РФ химоружия в Сирии

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Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения сирийской армией и военнослужащими России химического оружия в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР РФ.

По данным ведомства, провокация готовится спецслужбами стран НАТО и Украины совместно с террористическими организациями, которые орудуют в сирийской провинции Идлиб. Цель подобной инсценировки – развертывание кампании по дискредитации Сирии и России в ООН и Организации по запрещению химоружия, уточнила служба.

В СВР добавили, что для этого планируется задействовать "прославившуюся на сирийской земле выполнением грязной работы для британских спецслужб" НПО "Белые каски".

В августе 2018 года представители неправительственной организации "Белые каски" уже обвинялись в передаче боевикам химикатов для проведения провокации в провинции Идлиб. Тогда официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики запрещенной в РФ группировки "Ахрар аш-Шам" готовят провокацию с применением химического оружия. В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что "Белые каски" финансируются западными спонсорами.