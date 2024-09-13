Небензя заявил, что РФ ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ

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Москва все еще ждет от Вашингтона объяснения тому, как производимый в США химикат "Би-Зет" оказался в руках Украины. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области Российской Федерации", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что РФ тщательно фиксирует все подобные инциденты, которые говорят о нарушении Киевом обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

До этого стало известно, что Россия сорвала несколько провокаций Украины по применению химикатов в зоне СВО. Один из таких случаев произошел летом 2022 года. Тогда против российских войск был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества "Би-Зет", который включен в "Список-2" конвенции.

