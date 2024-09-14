РИА Новости: сведения о применении ВСУ в Курской области отравляющих веществ проверяют

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Военные следователи изучат сведения, которые поступили от эвакуированных граждан из Курской области, о возможном применении Вооруженными силами Украины снарядов с отравляющими веществами. Об этом РИА Новости рассказал представитель военных следственных органов.

Сразу несколько жителей приграничных регионов сообщили агентству, что после атак украинских военных присутствовал едкий желтый дым, от которого люди чувствовали себя плохо. Кроме того, некоторые жаловались на пар, из-за которого якобы погиб скот.

В начале августа ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Под обстрел подпала бригада "Россетей", которая должна была заняться восстановлением электроснабжения в Беловском районе.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов указал на то, что химические боеприпасы, которые использовали ВСУ при обстреле бригады "Россетей", характерны для американского и немецкого вооружения.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. ВСУ потеряли уже свыше 13 100 военных и 110 танков за все время боевых действий на территории Курской области.

