Медведев допустил применение ядерного оружия из-за нападения на Курскую область

Фото: kremlin.ru

Нападение ВСУ на Курскую область можно считать предпосылкой для решения об использовании ядерного оружия, однако РФ проявляет терпение. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, РФ не применяет ядерное оружие, поскольку понимает опасность такого конфликта.

"Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами "вглубь территории"? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто "словесные интервенции". Русские не пересекут черты", – написал политик.

По словам зампреда, ядерный конфликт никому не нужен.

Медведев добавил, что западные аналитики, которые предупреждают о возможности ядерного ответа, могут оказаться правы.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков допустил развертывание ракет в ядерном оснащении из-за действий Запада. При этом, по словам дипломата, РФ следует избегать эскалации, однако сценарии, при которых это возможно, рассматриваются. Замглавы ведомства отметил, что РФ не пойдет на уступки США, если они будут пытаться навязать Москве что-то выгодное только своей стороне.

