Рябков не исключил размещения ракет в ядерном оснащении после установки ракет США в ФРГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выберет из максимально широкого набора опций ответ на размещение властями США ракет в ФРГ. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который не исключил также возможного развертывания Россией ракет в ядерном оснащении в качестве ответной меры.

Он также предупредил, что Москва должна быть готова к разным сценариям, в том числе к нежелательным, в связи с возможным наращиванием США ядерного потенциала.

"Это не угроза в чей бы то ни было адрес. Это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", – слова Рябкова передает РИА Новости.

В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью люксембургскому изданию Tagesblatt, что решение установить в Германии американские ракеты было принято в качестве ответа на размещение Россией оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Однако он заявил, что пока власти не приняли конкретного решения по месту размещения в ФРГ американского оружия. Писториус также уточнил, что речь идет только об обычных системах вооружений.

Недавно в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в ФРГ в 2026 году. Огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Посол РФ в США Анатолий Антонов отреагировал на планы Вашингтона, заявив, что они несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Как он утверждает, так США лишь усиливают гонку ракетных вооружений, а "завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации" на фоне обострения напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона.

