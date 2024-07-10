Пентагон анонсировал размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году

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США приступят к размещению дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в Германии в 2026 году, пишет пресс-служба Пентагона.

"Указанные конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие", – цитирует РИА Новости.

Подчеркивается, что у размещаемых вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств ведения огня в Европе.

Ранее в США предупреждали, что Киев увеличит дальность ударов по России, если Москва расширит фронт в зоне СВО. Тогда речь шла про территорию под Харьковом, где российская армия проводила наступление.

Ракеты Украины не попадали бы по российским целям без прямой помощи Вашингтона, подчеркивал глава МИД Сергей Лавров. Штаты помогают Киеву при помощи наведения и подготовки данных со спутников, добавлял он.

