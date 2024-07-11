Рябков: РФ выработает военный ответ на планы США разместить ракеты в ФРГ

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Россия выработает военный ответ на угрозу из-за планов Пентагона разместить дальнобойные ракеты в Германии. Об этом на полях Х Парламентского форума БРИКС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что выработка ответа будет "без нервов и эмоций". Характер реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально.

"Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение. Мы будем, разумеется, анализировать, о каких конкретно системах пойдет речь" – цитирует его РИА Новости.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что решение о размещении дальнобойных ракет – звено в эскалационном курсе, одно из элементов запугивания, которое сейчас является чуть ли не главной составляющей линии Североатлантического альянса и Штатов на российском направлении. С его слов, эти действия направлены прежде всего на нанесение ущерба безопасности России.

Ранее в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в ФРГ в 2026 году. Огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что планы Вашингтона несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. С его слов, так Соединенные Штаты лишь усиливают гонку ракетных вооружений, а "завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации" на фоне обострения напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона.

