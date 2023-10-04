04 октября, 18:48Политика
В РФ выразили озабоченность планами США развернуть запрещенные по ДРСМД вооружения
Фото: 123RF/mermolenko
В Москве обеспокоены планами США по развертыванию вооружений, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку это чревато вооруженным конфликтом ядерных держав. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"Вызывает глубокую тревогу потенциальная эскалация в результате реализации США планов по развертыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору по РСМД", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Белом доме не исключили, что в будущем Вашингтон передаст Киеву дальнобойные тактические ракеты ATACMS. Тем не менее военный эксперт Александр Михайлов уверен, что данные ракеты в случае их появления у ВСУ не станут проблемой для российской системы ПРО.
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