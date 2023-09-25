Байден заявил, что США и Армения укрепят сотрудничество в сфере безопасности

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Американский президент Джо Байден в обращении к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну заявил о намерениях продолжать укреплять сотрудничество между США и Арменией в сфере безопасности. Об этом пишет ТАСС.

В письме говорится, что Вашингтон будет работать с кабмином Армении над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Американская сторона уведомила, что глава Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр планирует обсудить последние события в регионе.

"Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения", – резюмируется в обращении.

19 сентября Баку начал локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

На следующий день военная операция была завершена. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что за сутки в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей. По его словам, военнослужащие страны смогли устранить огромное число военного контингента Армении в Карабахе.

20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий. Днем позже в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны. Он призвал международное сообщество выразить безоговорочную поддержку независимости Армении, суверенитету, территориальной целостности и демократии.



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