Выводы Пашиняна о Москве вызывают отторжение – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем послании попытался переложить на Москву ответственность за собственные неудачи во внутренней и внешней политике. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении, посвященном ситуации в Нагорном Карабахе.

"Послание премьер-министра Республики Армения <...> от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", – заметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что своими словами Пашинян подтвердил стремление придать Армении западный вектор развития, оправдывая это якобы ошибками РФ и ОДКБ. В МИД указали, что Москва и Ереван имеют схожие интересы в сфере безопасности, тогда как Вашингтон и Брюссель хотят только дестабилизировать евразийское пространство.

В МИД РФ напомнили и о роли российских миротворцев и в целом России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, о чем армянский премьер не стал упоминать. Также Пашиняну припомнили роль российского бизнеса, который, несмотря на искусственные препятствия, способствует росту экономики Армении.

"В региональных делах Пашинян – вместо соблюдения джентльменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года <...> – поддался увещеваниям Запада. <...> Во многом в результате непоследовательной позиции армянского руководства, <...> застопорилась реализация комплекса договоренностей <...> 2020–2022 годов", – продолжили в ведомстве.

Там считают, что именно безответственность Пашиняна привела к волне протестов в стране. Тогда как утверждения о причастности России к расшатыванию внутриполитической обстановки в Армении не имеют ничего общего с реальностью, поскольку РФ, в отличие от Запада, подобным не занимается, подчеркнули в МИД.

"Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запад", – подытожили в российском внешнеполитическом ведомстве.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

После этого жители Еревана начали приходить на площадь перед правительством Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".



Песков заявил, что РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха