Протестующие перекрыли улицу у здания кабмина Армении из-за ситуации в Карабахе

Фото: скриншот видео youtube.com/24TV

Группа людей, участвующих в акции протеста, перекрыла проспект Тигран Мец неподалеку от здания армянского правительства в центре Еревана. Трансляцию с места событий ведет местный портал 24News.

После сообщений о договоренностях между Азербайджаном и Нагорным Карабахом о приостановке "антитеррористической операции" Баку, жители Еревана начали приходить на площадь Армении, где находится комплекс административных зданий. Из-за этого движение транспорта по этой части дороги частично перекрыто.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого они обвиняют в "сдаче Нагорного Карабаха" Азербайджану. Также участники акции протеста выкрикивают антиправительственные лозунги и отмечают, что политика Пашиняна привела к безуспешному исходу.

С утра перед зданием правительства дежурят сотрудники полиции в шлемах и с щитами, также на месте находятся бойцы спецназа.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. В оборонном ведомстве заявили, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

После Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Она была достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена с ним в координации.

Согласно последним данным, в результате боевых действий в непризнанной республике погибли как минимум 32 человека, в том числе дети. Более 200 человек пострадали.

Жители Еревана вновь собрались у здания кабмина Армении из-за ситуации в Карабахе