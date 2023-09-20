В ходе военных действий в Нагорном Карабахе погибли 32 человека

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В результате боевых действий, начавшихся на территории Нагорного Карабаха, 32 человека погибли и более 200 были ранены, заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян.

Она отметила, что Вооруженные силы Азербайджана применяют в отношении населения Карабаха крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию.

"В результате обстрелов на данный момент – 32 погибших и более 200 раненых, в том числе среди мирного населения – 7 погибших, среди которых 2 детей и 35 раненых, из них 13 – дети", – указано в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские миротворцы смогли эвакуировать из Карабаха более 2 тысяч мирных граждан, среди которых 1 049 – дети. Люди были размещены во временных пунктах проживания, обеспечены водой и горячим питанием.

19 сентября военное ведомство Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Они должны быть проведены для дальнейшего восстановления конституционного строя в регионе, отмечали в Минобороны.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.

Администрация президента Азербайджана заявляла, что сторона будет продолжать антитеррористическую операцию в Карабахе до тех пор, пока вооруженные формирования Нагорно-Карабахской Республики не сложат оружие.



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