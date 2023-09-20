Пашинян заявил, что Армения не участвовала в переговорах Азербайджана и Карабаха

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Ереван не участвовал в переговорах Баку и Степанакерта относительно прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, обращаясь к армянскому народу.

Днем 20 сентября стало известно, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий.

"Республика Армения не участвовала в подготовке подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений", – цитирует Пашиняна ТАСС.

Глава армянского кабмина добавил, что Ереван принимает к сведению решение властей Нагорного Карабаха по урегулированию конфликта и будет дальше следить за развитием ситуации.

Происходящее в непризнанной республике в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" прокомментировал военкор Дмитрий Стешин. Он выразил мнение о политической несостоятельности Нагорного Карабаха.

"После первой войны в 90-х у Карабаха было свыше 30 лет на решение своих политических проблем. <...> Ничего сделать не удалось. Было очень много политической грызни", – сказал журналист.

Накануне Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.

Согласно последним данным, в результате боевых действий в непризнанной республике погибли как минимум 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек пострадали.



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