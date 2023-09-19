Турция поддерживает операцию Азербайджана в Карабахе – Эрдоган

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Турецкая сторона поддерживает военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Во время сессии 78-й Генеральной Ассамблеи ООН он подчеркнул, что Карабах является территорией Азербайджана.

"Это теперь признают все. И навязывание иного статуса для нее мы не приемлем. Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном, и идем вместе под лозунгом "одна нация, два государства", защищая свою территориальную целостность", – цитирует Эрдогана ТАСС.

По мнению президента Турции, "Армения не смогла воспользоваться исторической возможностью" в регионе.

19 сентября азербайджанское министерство обороны сообщило о начале локальных "антитеррористических операций" в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что такое решение было принято для восстановления конституционного строя в регионе.

Баку потребовал полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении и начали скандировать лозунги против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В администрации президента Азербайджана уточнили, что Баку продолжит операцию до того момента, пока вооруженные формирования Нагорно-Карабахской Республики не сложат оружие.

По данным СМИ, после начала операции пять гражданских лиц Карабаха погибли, раненых не менее 80, из них 15 – мирные жители.

В Минобороны РФ заявили, что российские миротворцы с 12:00 вторника выявили большое количество нарушений прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения в Карабахе. Они помогают оказывать помощь пострадавшим, а также эвакуируют граждан из самых опасных районов.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху