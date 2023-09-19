Азербайджан потребовал полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха

Фото: телеграм-канал Baza

Единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте, сообщили в МИД Азербайджана, который цитирует РИА Новости.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана предложило мирным жителям Нагорного Карабаха покинуть непризнанную республику через организованные коридоры на Лачинской дороге и других направлениях.

При этом в министерстве обороны Армении заявили, что на территории Карабаха нет армянских вооруженных сил.

Ранее Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. По информации оборонного ведомства страны, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе. Также отмечается, что командованию миротворческого контингента России и руководству турецко-российского мониторингового центра уже поступила информация о начале военной операции в Нагорном Карабахе для "установления мира на этой территории".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. Он утверждает, что Карабах был зоной ответственности подразделений РФ, однако после закрытия Лачинского коридора обстановка в регионе изменилась.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Новости часа: РФ считает нужным приступить к подготовке мирного договора Баку с Ереваном