Минобороны Армении сообщило о применении Азербайджаном артиллерии на границе

00:11 (обновлено 13.09.2022 00:54)
Фото: mil.am
Министерство обороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают приграничные города Армении, передает РИА Новости.
"<...> с 00:05 13 сентября начали интенсивный обстрел <...> по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука", – говорится в сообщении.
В военном ведомстве Армении уточнили, что ВС Азербайджана используют артиллерию и крупнокалиберное стрелковое оружие. Отмечается, что азербайджанская сторона также применяет беспилотники.
Ранее сообщалось, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки в регионе.
В ОБСЕ, в свою очередь, призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации. Также в международной организации выразили намерение поддерживать усилия по укреплению мира в регионе.
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