Алиев считает, что территориальные претензии Армении к Азербайджану удастся устранить

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Армения откажется от территориальных претензий к республике, сообщил лидер страны Ильхам Алиев на V Съезде азербайджанцев мира.

"Несмотря на окончание войны, не завершились территориальные претензии Армении к Азербайджану. Но я уверен, что они прекратятся", – цитирует его "Интерфакс".

Алиев подчеркнул, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к другим странам, но и свою территорию он пообещал никому не отдавать.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

До этого с аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия готова оказать помощь Еревану и Баку в обеспечении всех необходимых условий для заключения мирного соглашения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.

