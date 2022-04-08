Лавров заявил, что РФ готова содействовать мирным переговорам между Ереваном и Баку

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Россия готова оказать помощь Армении и Азербайджану в обеспечении всех необходимых условий для заключения мирного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия готова оказывать содействие и той работе, которая сейчас развернулась между Ереваном и Баку, относительно создания условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", – отметил Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность из-за роста напряженности в Нагорном Карабахе. В ведомстве призвали стороны конфликта соблюдать трехсторонние договоренности. По сообщениям Минобороны РФ, военные Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.