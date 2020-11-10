Путин, Пашинян и Алиев подписали заявление о прекращении войны в Карабахе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Стало известно о подписании трехстороннего соглашения о прекращении войны в районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщил лидер Армении Никол Пашинян.
"Принял крайне тяжелое решение <...> – подписал заявление о прекращении карабахской войны с 1:00", – заявил Пашинян на своей странице в Facebook.
Отмечается, что соглашение подписали также президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев.
"Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, наилучшим образом владеющих этой ситуацией", – пояснил Пашинян.
Ранее Пашинян сообщал о продолжающихся боях за город Шуши в Карабахе. Уточнялось, что населенный пункт представляет особое стратегическое значение.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
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