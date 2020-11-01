В посольстве РФ опровергли информацию о гибели российских пограничников на юге Армении

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Информация о том, что на южной границе Армении погибли два российских пограничника, является вбросом. Она не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.

Ранее подобное сообщение появилось в ряде СМИ.

"В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках "сведения" о гибели двух российских пограничников сообщаем: это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам", – говорится в сообщении.

Сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Нагорный Карабах согласны с присутствием российских миротворцев в зоне конфликта.

Он призвал рассматривать вмешательство российской стороны с разных точек зрения. По словам политика, есть Москва, которая является страной – сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и есть Москва – стратегический партнер Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

