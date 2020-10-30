Армения и Карабах согласны с присутствием миротворцев из РФ в зоне конфликта

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Нагорный Карабах согласны с присутствием российских миротворцев в зоне конфликта, сообщает "Газета.ру".

Он призвал рассматривать вмешательство российской стороны с разных точек зрения. По словам политика, есть Москва, которая является страной – сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и есть Москва – стратегический партнер Армении.

Пашинян подчеркнул, что такой вариант приемлем как для Армении, так и для Карабаха, однако, чтобы российские миротворцы смогли участвовать, необходимо еще одобрение Азербайджана.

"И вообще любой миротворец может быть задействован с согласия сторон", – заявил армянский премьер.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

