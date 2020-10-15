Премьер Армении заявил о переброске боевиков в Карабах через Турцию

Фото: ТАСС/OMER MESSINGER/EPA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, есть конкретные доказательства, что боевики-террористы из Сирии участвуют в боях против Нагорного Карабаха. Эти видеодоказательства уже опубликованы в соцсетях и СМИ… Это уже доказано во всем мире", – заявил Пашинян.

По словам политика, этот важный нюанс позволяет сделать выводы о том, по каким соображениям изначально начался международный конфликт. Он также добавил, что Турция пошла на подобный шаг из-за недостаточной военной мощи армии Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что правительство страны готово рассмотреть предложения о мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. При этом он не уточнил, когда будет подходящий для этого момент.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Международное сообщество призвало к мирному разрешению конфликта.

