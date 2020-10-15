Власти Карабаха ввели ограничения на передвижение и выезд из региона

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указ о введении ограничений на свободное передвижение в связи с военным положением в регионе, сообщает "Газета.ру".

Для контроля этих мер создали комендатуру, которую возглавил директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян.

Также Арутюнян ввел особый режим для выезда жителей Карабаха из территории региона. Он ограничен для лиц призывного возраста и разрешен только в особых случаях. Для этого при себе нужно иметь пропуск, выданный комендатурой.

Ранее СМИ сообщили, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии отправились в Карабах. Уточнялось, что прибывшие боевики, предположительно, получают до 2 тысяч долларов в месяц.

Газета The Washington Post сообщила, что 52 наемника из Сирии убиты в Нагорном Карабахе в ходе боевых действий. По версии издания, боевиков завербовали поддерживаемые Турцией военные формирования в Сирии. Они должны были воевать на стороне Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. С обеих сторон сообщалось об убитых и раненых.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В настоящий момент военный конфликт продолжается. Ереван и Баку ввели военное положение.

Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, позднее Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.