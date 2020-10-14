Армения отказалась от территориальных уступок в урегулировании конфликта

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Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что его правительство не пошло на территориальные уступки в урегулировании конфликта и потребовало определение статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян отметил, что в Баку в процессе переговоров были выдвинуты требования сдать пять территорий вокруг Карабаха и представить график сдачи еще двух районов. Кроме того, в Баку настаивали на статусе Карабаха в составе Азербайджана.

"Территории требовали сдать не в обмен на статус, а в обмен на мир. В противном случае Азербайджан угрожал войной. Наше правительство отказалось от обсуждения вопроса подобным образом без определения статуса Арцаха", – сообщил Пашинян.

Также Пашинян подчеркнул, что Азербайджан отказывался от любого обсуждения статуса Карабаха, настаивая на автономии и, как заявил премьер, закладывая основы для изгнания армян из НКР.

Бои в Карабахе начались 27 сентября, в развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан ввел частичную мобилизацию и – локально – военное положение.

Путин, Макрон и Трамп призвали Армению и Азербайджан прекратить конфликт и начать переговоры. 9 октября в Москву по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.