Лавров рассказал о разговоре с Путиным во время переговоров по Карабаху

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Владимир Путин дважды общался с ним ночью во время переговоров по Нагорному Карабаху в Москве. Об этом он рассказал в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

"Во-первых, конечно, переговоры были уникальными. Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент России, потому что он контролировал наши ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. Подключался и (министр обороны. – Прим. ред.) Сергей Шойгу", – сказал Лавров.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, позднее Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

