Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня

13:05
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
В частности, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook сообщила, что азербайджанские войска предприняли атаку на участок Карахамбейли.
"Подразделения армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорнo-Карабахская Республика) предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", – заявила Степанян.
Азербайджанское военное ведомство сообщило о грубом нарушении режима прекращения огня Ереваном, сообщает РИА Новости. Пресс-служба Минобороны страны отметило, что армянские вооруженные силы атаковали с нескольких направлений.
"В то же время ряд населенных пунктов подвергается артилеррийскому обстрелу со стороны ВС Армении. Все попытки противника были успешно пресечены нашими подразделениями. Предпринимаются адекватные ответные меры против армянской армии", – заявили в пресс-службе ведомства Азербайджана.
Ранее Ереван и Баку согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве. Сообщалось, что перемирие должно было наступить 10 октября 12:00. Также были запланированы обмен пленными и телами погибших.
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