В Степанакерте прозвучали несколько взрывов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сильные взрывы раздались в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, на окраине города прозвучала серия из шести взрывов. В городе был включен сигнал воздушной тревоги.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Власти Нагорного Карабаха, в свою очередь, сообщают о стрельбе по мирному населению. Президент страны также потребовал остановить огонь по азербайджанским объектам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее 9 октября заявил, что в стране готовы к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По словам политика, непризнанную республику и регион в целом ждет гуманитарная катастрофа в случае продолжения огня.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже заявил, что Россия готова содействовать преодолению конфликта в Нагорном Карабахе. Он призвал к дипломатическим переговорам между противоборствующими сторонами.