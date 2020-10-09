В Степанакерте прозвучали несколько взрывов

17:04
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сильные взрывы раздались в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным информагентства, на окраине города прозвучала серия из шести взрывов. В городе был включен сигнал воздушной тревоги.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Власти Нагорного Карабаха, в свою очередь, сообщают о стрельбе по мирному населению. Президент страны также потребовал остановить огонь по азербайджанским объектам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее 9 октября заявил, что в стране готовы к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По словам политика, непризнанную республику и регион в целом ждет гуманитарная катастрофа в случае продолжения огня.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже заявил, что Россия готова содействовать преодолению конфликта в Нагорном Карабахе. Он призвал к дипломатическим переговорам между противоборствующими сторонами.
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