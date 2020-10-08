Пашинян заявил о "ловушке" для армии Азербайджана в Карабахе

Фото: AP/Azerbaijan's Defense Ministry

Азербайджанские военные попали в "ловушку" в Нагорном Карабахе, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК.

По его словам, военачальники Нагорного Карабаха сымитировали отступление на юге, благодаря чему сумели заманить военный корпус Азербайджана в коридор.

В эти секунды этот корпус получил сокрушительные удары. Армянский премьер-министр предположил, что это был ключевой момент всей операции.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта.

Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон. Глава армянского Минздрава Арсен Торосян рассказал, что с начала эскалации конфликта погибли не менее 19 человек среди мирных жителей Нагорного Карабаха. Более 80 человек, по словам министра, получили ранения.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Алиев же сообщил, что неизменным условием прекращения военного конфликта является уход армянских войск с территории Нагорного Карабаха.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.