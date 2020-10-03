Алиев заявил о неизменном условии прекращения конфликта в Карабахе

Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут быть завершены только при условии, что Армения выведет свои войска с территории. Об этом лидер рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Наша позиция остается неизменной <...> Они [войска Армении] должны покинуть наши территории, и только после этого война закончится, конфликт будет прекращен", – подчеркнул Алиев.

По его словам, Нагорно-Карабахскую республику не признают в мире, а значит, требования Баку соответствуют международному праву. При этом он не исключил, что через время Армения и Азербайджан смогут жить в условиях мира.

Ранее Алиев также отмечал, что бои в зоне конфликта могут завершиться при выполнении правительством Армении условия о выводе войск.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал уход Турции с Южного Кавказа условием перемирия в Нагорном Карабахе.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном был возобновлен 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

В Нагорном Карабахе сообщили о 3 тысячах убитых военных Азербайджана. Вооруженные силы Азербайджана утром 3 октября активизировали наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики сдерживают непрекращающиеся атаки.

