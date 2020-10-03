Армения сообщила о наступлении войск Азербайджана на севере и юге Карабаха

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Фото: Azerbaijan's Defense Ministry via AP
Вооруженные силы Азербайджана утром 3 октября активизировали наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики сдерживают непрекращающиеся атаки, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook.
"На северном и южном направлении Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих направлениях, перешел в наступление", – написала Степанян.
По ее словам, войска ВС Армении и Нагорного Карабаха сдерживают продвижение ВС Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян ранее сообщил о трех тысячах убитых военнослужащих азербайджанских ВС.
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана также заявили, что армянские подразделения несут большие потери. При этом точное число жертв не называлось.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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