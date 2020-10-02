В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Гадруту

Фото: AP Photo/Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto via AP

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Гадруту, находящемуся на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в своем аккаунте в Facebook.

Он отметил, что огонь велся из ракетных систем залпового огня "Смерч". Ованнисян рассказал, что это не первый удар по Гадруту за сегодня. В прошлый раз в результате ведения огня из азербайджанских РСЗО пострадали пять мирных жителей.

Кроме того, в Минобороны Армении оповестили о приведении вооруженных сил страны в состояние полной боевой готовности, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что был запущен процесс по развертыванию пунктов приема личного состава и техники. Также осуществляется процесс пополнения подразделений, которые заняли оборонительные районы, сообщили в ведомстве.

Ранее Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Сообщалось, что власти страны высоко оценили совместное заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, в котором они призвали к остановке боевых действий.

До этого стало известно, что вооруженные силы Азербайджана заняли несколько стратегических высот на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.