Песков оценил возможное участие третьей страны в конфликте в Карабахе

01 октября, 14:35
Фото: AP Photo/Karen Mirzoyan
Любые заявления о возможной военной поддержке одной из сторон в конфликте в Нагорном Карабахе носят провоцирующий характер, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Он отметил, что это может повлечь за собой дальнейшую эскалацию напряженности.
"Мы считаем, что любое участие третьих стран в этом противоборстве может иметь крайне негативные последствия", – заявил Песков.
27 сентября вновь началась активная фаза конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Сообщалось о нескольких погибших с обеих сторон, в том числе среди гражданских лиц.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что для его страны боевые действия являются моментом истины. С их помощью глава государства надеется узнать, кто есть кто.
Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент РФ выразил озабоченность в связи с событиями в Нагорном Карабахе. В разговоре был сделан акцент на необходимость прекращения огня и деэскалации конфликта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: