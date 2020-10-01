Песков оценил возможное участие третьей страны в конфликте в Карабахе

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Любые заявления о возможной военной поддержке одной из сторон в конфликте в Нагорном Карабахе носят провоцирующий характер, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что это может повлечь за собой дальнейшую эскалацию напряженности.

"Мы считаем, что любое участие третьих стран в этом противоборстве может иметь крайне негативные последствия", – заявил Песков.

27 сентября вновь началась активная фаза конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Сообщалось о нескольких погибших с обеих сторон, в том числе среди гражданских лиц.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что для его страны боевые действия являются моментом истины. С их помощью глава государства надеется узнать, кто есть кто.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент РФ выразил озабоченность в связи с событиями в Нагорном Карабахе. В разговоре был сделан акцент на необходимость прекращения огня и деэскалации конфликта.