Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по Карабаху

Фото: Sipan Gyulumyan/Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo via AP

Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, особое внимание на совещании стороны уделили ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Там выразили крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися боями.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Ряд государств призвал стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе завершатся при выполнении правительством Армении условия о выводе войск.

29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут стать угрозой существования армянского народа. Он также отметил, что Азербайджан должен как можно скорее прекратить агрессию, которую Пашинян счел заранее спланированной операцией.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.