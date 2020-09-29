Пашинян увидел угрозу для существования армянского народа

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут стать угрозой существования армянского народа. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу, и мы сейчас просто вынуждены использовать право на самооборону", – высказался Пашинян.

Он также отметил, что Азербайджан должен как можно скорее прекратить агрессию, которую Пашинян счел заранее спланированной операцией. Действия Еревана политик назвал ответными на действия Баку.

Кроме этого, Пашинян выразил уверенность, что конфликт был заранее спланирован Баку и Анкарой. Турецкую сторону он назвал фактически вовлеченной в происходящее. В связи с этим премьер-министр Армении заявил о необходимости выхода Турции из региона из соображений безопасности.

"По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями", – заключил он.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

Армения сообщила о применении в Нагорном Карабахе вооружения с широким радиусом поражения. При этом войска Азербайджана применяют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч".

