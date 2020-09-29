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В мире

29 сентября, 10:58

Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе

за рубежом

Фото: AP/Azerbaijan's Defense Ministry

В министерстве обороны Азербайджана заявили о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении. Об этом заявил начальник пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргахлы, передает РИА Новости.

Как уточняется, полк дислоцировался в Карабахе на территории Ходжавендского района.

"В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", – заявил Даргахлы.

Однако эту информацию опроверг представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может", – подчеркнул Ованнисян.

Он опроверг также распространенную Азербайджаном информацию о гибели высокопоставленного армянского офицера.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены.

Турция же заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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