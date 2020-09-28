Посол Армении сообщил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

Фото: ТАСС/Минобороны Армении

Подразделения, которые ранее были переброшены Турцией из Сирии, сейчас уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе. Об этом РИА Новости сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

"По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. <...> Их готовят в лагерях боевиков", – сказал дипломат. По словам Тоганяна, в настоящий момент определить национальный состав данных группировок затруднительно.

При этом в министерстве обороны Азербайджана сообщали, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди".

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее в Минобороны Армении опровергли сообщения о потерях среди военных.