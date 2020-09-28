В Минобороны Армении опровергли сообщения о потерях среди военных

09:54
Фото: ТАСС/Минобороны Армении
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения о потерях в составе вооруженных сил страны, сообщает RT.
"Информация азербайджанской стороны о потерях наших войск не соответствует действительности", – заявил Ованнисян, добавив, что боевые действия продолжались в течение ночи.
Ранее военное ведомство Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении потеряли свыше 550 человек убитыми и ранеными. Также в Минобороны отметили, что противоборствующая сторона лишилась 22 бронемашин, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и 3 складов с боеприпасами.
В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил о 16 погибших и свыше 100 раненых представителей вооруженных сил республики.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвиняют другу друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.
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