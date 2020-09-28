Азербайджан сообщил о 550 убитых армянских военных

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Фото: ТАСС/Минобороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
Кроме того, ведомство утверждает, что армянские военные потеряли 22 бронемашины, 15 зенитных комплексов "Оса", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.
При этом Баку опроверг сообщения о собственных потерях. В то же время министр обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан потерял около 200 военных и около 30 танков.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о 16 погибших и более 100 раненых армянских военнослужащих, а в непризнанной Нагорно-Карабахской республике рассказали о десятках погибших и пострадавших.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвиняют другу друга в провокациях и эскалации.
Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон.
В Кремле выразили озабоченность из-за возобновления боестолкновений и призвали предпринять все необходимые усилия для прекращения военных действий.
Президент Карабаха объявил военное положение и всеобщую мобилизацию
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