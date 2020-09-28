Азербайджан сообщил о 550 убитых армянских военных

Фото: ТАСС/Минобороны Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Кроме того, ведомство утверждает, что армянские военные потеряли 22 бронемашины, 15 зенитных комплексов "Оса", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.

При этом Баку опроверг сообщения о собственных потерях. В то же время министр обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан потерял около 200 военных и около 30 танков.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о 16 погибших и более 100 раненых армянских военнослужащих, а в непризнанной Нагорно-Карабахской республике рассказали о десятках погибших и пострадавших.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвиняют другу друга в провокациях и эскалации.

Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон.

В Кремле выразили озабоченность из-за возобновления боестолкновений и призвали предпринять все необходимые усилия для прекращения военных действий.



Президент Карабаха объявил военное положение и всеобщую мобилизацию



