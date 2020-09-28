В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

12:03
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
В Азербайджане объявили частичную мобилизацию из-за конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.
Соответствующее распоряжение, подписанное президентом республики Ильхамом Алиевым, вступило в силу.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил, что подразделения, которые ранее были переброшены Турцией из Сирии, сейчас уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе. По словам Тоганяна, в настоящий момент определить национальный состав данных группировок затруднительно.
При этом в министерстве обороны Азербайджана сообщали, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди".
В Нагорном Карабахе снова начались бои между Азербайджаном и Арменией
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